Artistas y transportistas, víctimas de la creciente criminalidad, esperan acciones concretas del nuevo presidente José Jerí, quien asume en un contexto marcado por el violento atentado a la orquesta Agua Marina. Este grupo musical, que sufrió un ataque con disparos que dejó a cinco personas heridas, incluidos dos de sus integrantes, se ha convertido en símbolo de la vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores. Mientras tanto, el gremio de transportistas revela que cada ocho horas pierden a un conductor por extorsión, una cifra que supera los diez millones de soles anuales en pérdidas, lo que refleja la magnitud del crimen organizado.

Frente a esta crisis, los artistas planean sumarse a las movilizaciones convocadas por los transportistas, exigiendo un sistema de seguridad específico y protocolos de respuesta rápida, ya que los acuerdos logrados en marzo con el Ministerio del Interior no se cumplieron. Por otro lado, el sector transportista formal confirmó la firma de un acta con el nuevo mandatario para reforzar la reserva de identidad en denuncias, una medida crucial para vencer el miedo a represalias. Estos dos sectores, históricamente vulnerables, observan con expectativa pero también con escepticismo si el nuevo gobierno podrá traducir los compromisos en resultados tangibles contra la inseguridad.

