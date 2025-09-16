Una abuelita fue tumbada con extrema violencia por un delincuente que le robó su celular en Breña, específicamente en el jirón Caracas, mientras ella esperaba pacíficamente en la puerta de un edificio. El sujeto, quien merodeaba la zona buscando una oportunidad, se abalanzó sobre la mujer al notar su distracción, empleando una fuerza desmedida que le permitió arrebatarle el dispositivo a pesar de su feroz resistencia. Este brutal hecho, ocurrido alrededor de las 4 de la tarde, evidencia la audacia con la que actúa la delincuencia.

Vea también: “Bebito malo” operaba como taxista para encubrir extorsiones a transportistas

Los residentes de la zona confirmaron que este tipo de asaltos se han vuelto lamentablemente cotidianos, creando un clima de zozobra e inseguridad que afecta a todos los transeúntes. Horas después, una pareja que se encontraba estacionada en el mismo distrito sufrió un ataque similar, donde también les sustrajeron sus pertenencias valuables, lo que demuestra una alarmante escalada de crímenes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO