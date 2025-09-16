Un grupo de delincuentes asaltó el restaurante ‘Manos Norteñas’, ubicado en Bellavista, Callao, tras forzar el ingreso en la madrugada. Los sujetos, cuyas identidades se desconocen, permanecieron dentro del local por más de tres horas, lo que les permitió sustraer incluso el refrigerador y artículos personales de los trabajadores. Este modus operandi resulta familiar para los propietarios, quienes aseguran que es la tercera vez que son víctimas de la misma banda.

.A pesar de existir una caseta de serenazgo cercana, los dueños denuncian que la ayuda no llegó a tiempo y que las cámaras municipales no brindan la cobertura necesaria, una situación que ha llevado a otros negocios a instalar barreras de concreto para intentar protegerse de la creciente ola delictiva.

