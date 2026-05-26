Una ola de indignación y profundo dolor sacude al norte del país tras confirmarse el cruel asesinato de Sergio Joel Ojeda Córdova (33 años), jefe del staff técnico y familiar directo de los integrantes de la conocida agrupación norteña Los Hermanos Chapoñay.

El sangriento ataque ocurrió en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, una zona que se encuentra bajo el asedio de las bandas criminales.

El fatídico suceso se registró la noche del pasado domingo. De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, Ojeda Córdova se encontraba en su vivienda cuando decidió salir unos momentos para comprar en una bodega cercana, ubicada en la Upis Pueblo Libre Los Olivos. Fue en ese trayecto donde fue interceptado por dos peligrosos delincuentes a bordo de una motocicleta lineal.

Sin mediar palabra alguna ni intentar robarle sus pertenencias, el sujeto que viajaba como copiloto descendió del vehículo y abrió fuego a quemarropa, propinándole al menos cuatro impactos de bala en el abdomen, pecho, glúteo y cerca del rostro.

Tras perpetrar el ataque, los sicarios huyeron a toda velocidad perdiéndose entre las oscuras calles del sector. Alertados por las fuertes detonaciones, los vecinos y familiares salieron de inmediato al pavimento para auxiliar al trabajador musical, pero lamentablemente ya no presentaba signos de vida.

Las hipótesis

Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) y peritos de Criminalística acordonaron la escena para recoger los casquillos de bala e iniciar las investigaciones pertinentes.

Debido a la ferocidad del ataque y al estatus de la víctima dentro de la agrupación, la principal línea de investigación de la Policía apunta a un presunto caso de extorsión contra el entorno de la orquesta Los Hermanos Chapoñay. Los agentes ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad de los inmuebles aledaños para identificar la ruta de escape de los homicidas.

Este horrendo crimen ocurre en la misma jurisdicción donde solo días antes se registró un atentado armado contra el propio alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, lo que demuestra la alarmante crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa Piura este 2026.

Desgarrador adiós

A través de sus plataformas digitales, la agrupación de cumbia confirmó la lamentable noticia y emitió un emotivo comunicado para despedir a Sergio, a quien consideraban una pieza irremplazable en el engranaje de su orquesta.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro jefe del staff técnico Sergio Joel Ojeda Córdova. Te recordaremos siempre por tu entrega, dedicación y compromiso con nuestra familia musical”, expresaron inicialmente.

Horas más tarde, el dolor se transformó en indignación. La agrupación lanzó un duro cuestionamiento hacia el Gobierno y la policía por la falta de estrategias para frenar la criminalidad: “Hermano querido, hoy nos duele despedirte… Tu vida fue arrebatada injustamente por culpa de la delincuencia y la poca eficacia de las autoridades”.