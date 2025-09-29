Asesinan a balazos a minero que viajó a Lima por cumpleaños en un hecho que conmociona a la capital. Javier Solari, quien había llegado para celebrar el cumpleaños de su madre, fue interceptado en la noche por dos sicarios a bordo de una moto frente a un colegio. Según las primeras pesquisas, los atacantes lo acribillaron con ocho disparos y escaparon sin robarle nada, lo que refuerza la hipótesis de un crimen por encargo.

La policía investiga si el asesinato responde a un ajuste de cuentas, ya que la modalidad empleada suele ser usada por bandas criminales. El caso ha generado alarma en la zona, donde vecinos afirman que hechos violentos se repiten cada vez con mayor frecuencia, mientras familiares piden justicia y mayor presencia policial para esclarecer el crimen en medio de la ola de criminalidad.

