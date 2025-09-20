El fútbol ecuatoriano atraviesa un duro momento tras confirmarse el asesinato de Jonathan “Speedy” González, mediocampista del club 22 de Julio y exjugador del León de México. El deportista de 31 años fue atacado a tiros la noche del viernes en su domicilio, ubicado en el sector Vista al Mar de Esmeraldas, según informó la Policía Nacional. Durante el atentado, otra persona resultó herida y falleció camino al hospital.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lamentó la pérdida a través de un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias a la familia del jugador, sus compañeros y la comunidad deportiva. González seguía en plena actividad profesional, ya que había disputado un partido con su club el martes pasado ante Cumbayá en Quito y se preparaba para el encuentro de este domingo frente a Imbabura.

¿Quién era Jonathan González?

Considerado una de las grandes promesas del balompié ecuatoriano, Jonathan González integró la selección sub-20 y fue convocado en varias ocasiones al combinado absoluto. En 2015 vivió uno de los momentos más destacados de su carrera al disputar la Copa América en Chile, consolidándose como un talento que dejó huella en el fútbol de su país.

