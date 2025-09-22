Asesinan a mototaxista en Comas de tres disparos en la cabeza mientras esperaba pasajeros en la madrugada en la avenida México con Túpac Amaru. La víctima, identificada como Jesús Manuel Paredes, habría sido interceptada por sicarios que lo sorprendieron sin darle opción de escapar, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado por extorsionadores. Testigos afirmaron que el conductor se había negado a pagar el cobro de cupos, práctica que viene afectando a decenas de mototaxistas en Lima Norte.

Vea también: Serenos y policías frustran asalto a bodega en La Molina tras persecución

El cuerpo del mototaxista fue trasladado a la Morgue Central de Lima tras las diligencias realizadas en la escena del crimen. Aunque la Policía presume que el asesinato está vinculado al cobro de cupos, vecinos denunciaron que la presencia de bandas criminales genera un clima de miedo constante en Comas, donde la inseguridad obliga a muchos transportistas a trabajar bajo amenazas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO