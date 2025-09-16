Asesinan a mototaxista en Dominicos y vecinos huyen al escuchar disparos, en un hecho que generó conmoción en el Callao. La Policía informó que la víctima, identificada como Luis Enrique Collante Vinces, de 57 años, estaba maniatada y sentada en la parte posterior de su vehículo, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado. Testigos indicaron que el ataque ocurrió cuando un sujeto armado disparó varias veces, mientras otro cómplice lo esperaba en una motocicleta.

Vea también: Mototaxista emboscado tras comer caldo de gallina

La Dirincri ya se encuentra a cargo de las investigaciones, aunque hasta el momento no se ha revelado un móvil claro del asesinato. Según fuentes policiales, el ataque sucedió a escasos metros de zonas transitadas, lo que provocó que vecinos huyeran aterrados al escuchar los disparos. La violencia en el Callao, que continúa afectando a transportistas y peatones, obliga a reforzar la seguridad en sectores donde operan bandas criminales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO