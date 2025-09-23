El reencuentro de la niña de 11 años con sus padres se produjo en la comisaría de Santa Clara, luego de que fuera rescatada en un operativo policial. La menor, quien había desaparecido de su vivienda en el distrito de San Juan de Lurigancho el domingo por la tarde, fue localizada sana y salva tras 48 horas de intensa búsqueda. Su presunto captor, identificado como Jonathan Félix Lainez Moncada (39), fue interceptado gracias a la colaboración ciudadana.

Vea también: La Libertad: captan el preciso momento del colapso del techo de coliseo de Quiruvilca tras granizada

El sujeto fue capturado mientras se transportaba con la menor en un bus público por la zona de Santa Clara, en Ate. Un pasajero reconoció al hombre, cuyo rostro se había viralizado en medios de comunicación, y alertó de inmediato a las autoridades. La investigación revela que el individuo contactó a la víctima a través de juegos en línea, método que utilizó para ganarse su confianza. La Policía Nacional informó que la menor ya se encuentra bajo el cuidado de su familia mientras continúan las indagaciones.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO