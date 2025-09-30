La captura del ‘Pequeño J‘, identificado como Tony Jansén Valverde Victoriano, se produjo en el km 70 de la Panamericana Sur, donde el joven de 20 años, quien era intensamente buscado por Interpol con alerta roja, se ocultaba en el interior de un camión que se dirigía a Lima. Esta operación conjunta entre la Dirandro y la Policía Federal Argentina desarticuló a una célula criminal transnacional, la cual está acusada del secuestro, tortura y homicidio calificado de tres ciudadanas argentinas, cuyos cuerpos fueron hallados en el patio de una vivienda en Buenos Aires. El operativo también permitió detener horas antes a Matías Agustín Osorio, lugarteniente argentino del grupo, interceptado en el cruce de la avenida Carlos Izaguirre con la Panamericana Norte.

Con esta captura, que eleva a ocho los detenidos por el triple crimen, las autoridades de ambos países profundizan la investigación sobre la estructura operativa de la organización, la cual presuntamente utilizaba rutas terrestres para evadir controles internacionales. El ‘Pequeño J’, oriundo de Trujillo y considerado el presunto autor intelectual de los homicidios, enfrenta solicitudes de extradición por parte de la justicia argentina, que busca procesarlo por los delitos de asociación ilícita para el narcotráfico y homicidio agravado, cargos que podrían acarrear cadena perpetua según la legislación del país sudamericano. Ambos detenidos permanecen en la sede de la Dirandro en San Isidro a la espera de los procesos legales correspondientes.

