Así le declaraba su amor Marcelo Tinelli a Milett Figueroa poco antes de terminar, con frases como “te amo mi vida por todo lo que has hecho” durante una llamada en un programa. El conductor argentino alabó a la modelo peruana, destacando lo “humilde” e “inteligente” que es y afirmándole que se merecía todo por lo “buena mujer” que era, palabras que ahora contrastan con la ruptura. Sin embargo, Magaly Medina tildó de “mentirosos” a ambos, asegurando que estos últimos momentos de su relación fueron una farsa para mantener el interés en la segunda temporada del reality de Tinelli.

La conductora cuestionó con ironía por qué terminar una relación con alguien a quien se describe de manera tan elogiosa, insinuando que todo obedeció a una estrategia mediática. Magaly fue contundente al afirmar que “todo es por el Reality”, sugiriendo que el objetivo final de Tinelli era “ganar plata” con el programa, utilizando la relación como un argumento ficticio que ya había cumplido su ciclo.

