Ya lo había denunciado. En marzo de este año, José ‘Pepe’ Quiroga, líder de Agua Marina, protestó contra la ola de delincuencia y denunció que su agrupación también era víctima de los extorsionadores. Sus declaraciones se dieron tras la muerte de su colega musical, Paul Flores de Armonía 10.

La noche de este último miércoles , Agua Marina sufrió un atentado mientras cantaba en el escenario del Círculo Militar de Chorrillos. Tras este salvaje ataque, que habría dejado varios heridos, es importante recordar cómo el líder de la agrupación alzo su voz de protesta meses atrás contra las extorsiones.

“Estamos muy preocupados por toda la situación que está pasando nuestro querido Perú. Hemos sido una de las primeras agrupaciones en protestar ante las autoridades, porque esto no puede seguir sucediendo”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para unirse contra la delincuencia. “Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las autoridades recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto!”, agregó en alusión al asesinato de su colega Paul Flores.

Habían reforzado su seguridad

José ‘Pepe’ Quiroga también reveló que tuvieron que implementar medidas de seguridad para protegerse. “Ahora hemos tenido que reforzar la seguridad. Todos los que trabajamos para el público somos vulnerables, porque el delincuente sabe dónde vamos a estar”, agregó.

Asimismo, pidió acción de las autoridades para mejorar las leyes en contra de la delincuencia. “Esto tiene que parar. Necesitamos leyes más estrictas y que se deroguen aquellas que favorecen a los delincuentes”, indicó.

