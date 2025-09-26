El mundo del espectáculo peruano se sacudió con una denuncia inesperada. Christian Rodríguez, exproductor del programa Arriba mi Gente, habría sido embestido por Gustavo Salcedo —exesposo de Maju Mantilla— de forma intencional. El hecho ocurrió en plena vía pública y fue captado por cámaras de seguridad, según revelaron programas de espectáculos.

El impacto fue tan severo que la integridad del auto quedó comprometida, con visibles deformaciones que evidencian la fuerza del choque. Además, durante el altercado estuvo presente el hijo del productor, lo que añade preocupación por la violencia indirecta vivida por el menor. Gigi Mitre y Rosario Sasieta expresaron su indignación tras ver las imágenes y comentaron el grave peligro al que estuvo expuesto el niño.

“Hay sangre, entonces tiene que haber una abertura (en la cabeza) y Gustavo Salcedo ha cometido un grave delito. No solo le ha pegado, ha embestido su carro. El propio agraviado lo ha señalado. Estamos frente a una violencia indirecta en contra del niño porque el niño ha presenciado”, indicó la letrada, enterada que durante el ataque, estuvo presente el hijo del productor.

Contexto de amenazas y violencia previa

El productor ha estado en el centro de la polémica tras ser señalado como parte de un triángulo amoroso entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Según denuncias, él y su entorno han venido recibiendo amenazas, incluyendo la aparición de una corona fúnebre en un acto intimidatorio. Estas circunstancias agravan la situación, reflejando un ambiente hostil que va más allá del incidente automovilístico.