Asmir Young, ex ‘Son Tentación’, termina en la comisaría con su pareja tras denunciar agresión, un incidente que Magaly Medina reveló en su programa y que comenzó cuando la cantante revisó el celular de su conviviente, Jorge Gallardo. Al encontrar un mensaje de Instagram que consideró sospechoso, Young le increpó sobre la identidad de la mujer que lo coqueteaba, lo que desencadenó una violenta discusión mientras ambos consumían alcohol.

Los vecinos, quienes fueron testigos del altercado cuando la artista bajó al primer piso, decidieron apoyarla y llamar de inmediato al Serenazgo. Sin embargo, la versión de Gallardo contradice la de Young, ya que él alega que fue ella quien le arrojó el teléfono, le rompió la guitarra y una botella, dejándolo incluso con el rostro ensangrentado.

