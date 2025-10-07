Un violento ataque con piedras contra una censista y su supervisora en Tacna , quienes fueron agredidas con una roca de considerable tamaño que impactó en la pierna de una de ellas. El incidente, que se registró en el distrito Gregorio Albarracín, obligó a las funcionarias a buscar refugio desesperadamente en una vivienda cercana para escapar de su agresor.

Este hecho generó una profunda alarma sobre la seguridad del personal del censo en diversas regiones del país. Las autoridades ya investigan las declaraciones y el material audiovisual disponible para identificar al responsable, lo que revela la necesidad urgente de implementar protocolos de protección más estrictos para prevenir que estos actos se repitan durante los tres meses que dura el operativo nacional.

