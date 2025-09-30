El violento asalto a mano armada en Los Portales de Puruchuco, Ate, quedó registrado en un video que muestra el momento en que un delincuente dispara contra una joven que se resistió al robo, forcejeo que terminó cuando la víctima, abrumada por el miedo, lanzó sus pertenencias al suelo. Aunque el sujeto apuntó su arma hacia los pies de la mujer y efectuó varios disparos, ella afortunadamente resultó ilesa, con solo un roce de bala en una mano, según confirmaron testigos del lugar que ahora exigen mayor seguridad.

Vea también: Detienen a falso delivery que arrebataba celulares en San Borja

El hecho, que ocurrió alrededor de las 8 de la noche en una calle poco transitada, generó alarma entre los vecinos, quienes revelan que se han incrementado los robos perpetrados por criminales que operan en mototaxis y motos. La joven atacada, quien se encuentra muy atemorizada y ha declinado declarar, fue arrinconada por el asaltante contra unos vehículos estacionados, un modus operandi que las autoridades buscan frenar para evitar que estos episodios de extrema violencia se repitan y cobren vidas inocentes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO