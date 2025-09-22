En Ate, un cerro colapsó como consecuencia de las obras irregulares que una familia ejecutaba para ampliar una cochera, dejando a varios vecinos afectados y en riesgo inminente. Los residentes, quienes ya habían alertado sobre el peligro, señalan que las excavaciones debilitaron la base del terreno y rajaron las estructuras.

El derrumbe, que ocurrió el viernes alrededor de las 5:00 p.m., obligó a una adulta mayor de 78 años a correr para salvar su vida mientras la tierra y piedras caían. Los afectados denuncian la falta de acción de Defensa Civil y la municipalidad, ya que solo llegó un serenazgo que prohibió el tránsito sin ofrecer soluciones. Pese a las advertencias, los responsables hicieron caso omiso y no respetaron la zona de seguridad de una acequia contigua, lo que agravó la inestabilidad.

