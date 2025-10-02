Dos sujetos encapuchados y armados asaltaron a tres mujeres que se encontraban dentro de una camioneta en la calle Las Gardenias de Ate, bloqueando su paso con un vehículo negro para despojarlas de sus pertenencias. Las víctimas, dos de las cuales habían regresado al Perú tras años fuera del país y se dirigían a disfrutar un caldo de gallina, enfrentaron escenas de terror cuando uno de los delincuentes las amenazó con secuestrarlas si no entregaban las claves de sus dispositivos electrónicos durante el violento robo.

El asalto ocurrió con total impunidad mientras una van blanca pasaba por el lugar tocando el claxon exigiendo paso, ante lo cual los ladrones simplemente se hicieron a un lado momentáneamente antes de huir con el botín. Este hecho delictivo convirtió una noche de diversión en una experiencia traumática para las mujeres.

