Una violenta explosión de un balón de gas destruyó por completo una licorería y brostería , en Ate Vitarte, dejando a su propietario, David Cruz Santos, con graves heridas. El accidente ocurrió durante la madrugada, en el momento en que el dueño terminaba de atender su local, y el estallido fue tan potente que lo lanzó a la pista junto a objetos en llamas. Testigos del incidente relataron que el hombre, visiblemente afectado y con dolor, intentó incorporarse para pedir auxilio, siendo ayudado de inmediato por vecinos que acudieron alertados por el estruendo.

Los vecinos que socorrieron a David Cruz fueron cruciales para su traslado al nosocomio más cercano, donde los médicos le diagnosticaron quemaduras de segundo grado como consecuencia del incendio. Minutos después del suceso, la Policía Nacional llegó para acordonar el área afectada, mientras tres unidades de bomberos combatían las llamas durante una hora hasta lograr controlar el fuego.

