En el distrito de Ate, padres de familia del colegio Juan Andrés Vivanco Amorín protestaron debido a que la institución educativa no cuenta con personal de vigilancia ni de limpieza. Ellos temen enviar a sus hijos a clases debido a que no hay garantías para su seguridad. Aseguran que la Ugel les ha señalado que no cuentan con presupuesto.

Los padres aseguran que no cesarán en su lucha y marcharán hacia la Ugel. Por lo pronto, las rejas del colegio lucen encadenadas para impedir que los estudiantes ingresen a las aulas. Sin embargo, algunos padres no se mostraron a favor del cierre y calificaron la medida como extrema pues consideran que se debería dar un diálogo.

