Una familia en Ate Vitarte enfrenta su tercer atentado explosivo este año, luego de que un delincuente actuara con frialdad milimétrica contra su hostal. El individuo, quien operó en completo solitario según las investigaciones, lanzó un artefacto explosivo que destruyó el pavimento y destrozó el toldo de entrada, sembrando el terror en el establecimiento que ya había sido blanco de dos ataques extorsivos previos en mayo y julio.

Horas después de la explosión, los dueños recibieron un video escalofriante que mostraba artefactos similares acompañados de una amenaza directa, lo que ha sumido a la familia en el miedo permanente. La situación es particularmente desesperante porque ya agotaron sus recursos económicos tras pagar a dos bandas criminales diferentes, quedando sin esperanzas y anticipando un próximo ataque en cualquier momento.

