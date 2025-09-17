El precio de la gasolina y otros combustibles ha registrado una importante modificación en un grifo de Ate Vitarte, ubicado en el cruce de la Avenida Separadora Industrial con Frutales, donde la gasolina regular se ofrece ahora a S/ 13.49 y la premium a S/ 14.44. Esta reducción, que también incluye al diésel ultra a S/ 13.76, representa un alivio para los conductores de la zona, quienes consideran este establecimiento como uno de los más económicos de la capital y valoran la calidad del servicio disponible incluso en horarios nocturnos.

Además de los combustibles tradicionales, el gas licuado de petróleo (GLP) ha bajado a S/ 6.18, mientras que el gas natural vehicular (GNV) se mantiene en S/ 1.78, consolidando este grifo como una opción rentable para los usuarios que buscan ahorrar. Los conductores recomiendan abastecerse en este punto de venta, no solo por los precios competitivos, sino por la eficiencia del servicio que les permite optimizar su tiempo y recursos, especialmente durante las primeras horas del día.

