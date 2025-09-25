Un informe de la Unicef alerta que un millón de niños y adolescentes padecerían obesidad para el 2030. La obesidad infantil en Lima muestra una cifra alarmante, ya que afecta al 44% de los niños y adolescentes, un porcentaje superior al 38% registrado a nivel nacional. Esta problemática, que se agudiza en las zonas urbanas, está directamente asociada al consumo excesivo de productos ultraprocesados, como gaseosas y bebidas energizantes, que tienen presencia habitual en los kioscos escolares.

Entre las consecuencias del consumo de estos productos, ya se registran casos de diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina en niños desde los 9 años, detectables mediante manchas oscuras en la piel como la acantosis nigricans. Además, el exceso de grasa corporal acelera el desarrollo hormonal, lo que puede frenar el crecimiento, un efecto particularmente notable en las adolescentes. Frente a esto, los nutricionistas recomiendan priorizar cereales andinos como la quinua y la kiwicha, así como incrementar el consumo de frutas y verduras, dado que solo el 9.5% de los peruanos ingiere las porciones diarias recomendadas.

