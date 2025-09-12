Maju Mantilla habría enviado mensajes secretos a través de sus redes sociales según la investigación de Magaly Medina, quien reveló que la exreina de belleza subía hasta 3 TikTok diarios con canciones que contenían dedicatorias ocultas. La ‘Urraca’ afirmó que estos videos, que pasaron inadvertidos por más de dos años, eran en realidad “alarmas que sonaban a todo volumen” con letras reveladoras como “yo sé bien que para el mundo somos amigos, pero a solas los besos son en la boca”.

Vea también: Magaly Medina compara al productor de Maju Mantilla con el esposo: “Primero besó al príncipe y luego al sapo”

Magaly mostró cómo la exreina de belleza usaba estas plataformas para comunicar sus sentimientos a través de frases como “tú y yo robando unos besitos” y “aunque no tenga nada, te lo entrego todo y es por ti”, mensajes que hoy adquieren nuevo significado tras descubrirse su presunta relación con el productor Christian Rodríguez. Estos contenidos, que según la conductora demostrarían que “en su castillo había un sapo”, contrastan con la imagen pública de “dulce y angélica” que Mantilla proyectaba como parte de una “familia feliz”.

