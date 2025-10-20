Las autoridades multarán a motociclistas que no usen chalecos con placa desde noviembre, una medida del MTC que aplicará sanciones de 428 soles desde el día 17, buscando disuadir asaltos y extorsiones cometidos por delincuentes en motocicletas. Este enfoque preventivo podría estigmatizar a conductores formales, quienes ya cargan con prejuicios sociales pese a dedicarse a labores legítimas de reparto o transporte personal.

La regulación, que también exige cascos con especificaciones técnicas establecidas, genera controversia porque experiencias internacionales como Colombia muestran rápida adaptación ilícita mediante chalecos con placas clonadas o falsificadas. Pese a las críticas, el gobierno insiste en que la identificación visible facilita el control policial, aunque especialistas cuestionan su efectividad real frente a la capacidad de evasión de grupos criminales organizados.

