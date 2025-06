Los trabajadores podrían perder su sueldo si no presentan correctamente su descanso médico, según advierten las normas laborales vigentes. Durante los primeros 20 días de licencia, la empresa empleadora debe pagar el salario completo, pero a partir del día 21 la responsabilidad recae en EsSalud. Expertos recomiendan verificar personalmente el estado del trámite, ya que la ley no protege a quienes no cumplen con los requisitos.

Este beneficio solo aplica para empleados en planilla, quienes deben asegurarse que su empleador realice los trámites correspondientes ante el seguro. Muchos trabajadores desconocen que un error en la documentación médica puede retrasar o anular el pago, dejándolos sin ingresos durante su recuperación. Por lo que se insta a los afectados a revisar periódicamente sus trámites, especialmente cuando las licencias superan las tres semanas.

