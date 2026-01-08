La abogada Rosario Sasieta explica que pueden embargar el 30% de la AFP a los padres que no paguen la pensión de alimentos, una medida que surge a raíz del caso mediático de la hija del exfutbolista ‘Puma’ Carranza.

Sasieta detalla que la ley permite a las madres solicitar este embargo, el cual puede alcanzar hasta el 30% de los fondos previsionales, pero para ello se debe seguir un juicio donde el obligado conozca el monto adeudado y todo el procedimiento legal que conlleva.

Vea también: Susel Paredes será candidata a la alcaldía de Lima por el partido de López Chau

Sin embargo, la especialista aclara que es requisito indispensable contar con una sentencia firme que establezca la cuota mensual, la cual debe ser registrada por el Estado para incorporar al deudor en una lista especial.

Respecto al caso de Carranza, Sasieta señala que la rebaja de la pensión es legal si se justifica una reducción de ingresos, agregando que la norma siempre permite solicitar una modificación del monto, ya sea al alza o a la baja.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO