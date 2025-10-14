El esposo de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ quedándose durante la noche en un hotel. Las imágenes completas saldrán al aire hoy a partir de las 9:45 p.m. por ATV.

“¡Atenta, Silvia! ¿Qué hace Jean Paul Gabuteau entrando a un hotel en la noche y saliendo de madrugada?”, se escucha en la promoción del programa. En las imágenes se puede ver cómo el esposo de Silvia Cornejo ingresa al lugar a las 10:29 p.m. y saliendo a las 2:04 a.m.

Hace solo unos días, el 5 de octubre, Silvia Cornejo le celebró el cumpleaños a su esposo Jean Paul Gabuteau. Fue la exMiss Perú quien compartió en su cuenta de Instagram imágenes de lo que fue la celebración al padre de su hijo, a quien le habría perdonado varias infidelidades.

“Silvia Cornejo le hizo el cumpleaños a su esposo. Miren ellos cómo sobrevivieron a los cachos y a la infidelidad, después de que ella también casi casi atropellara al esposo en un arranque de furia cuando se enteró que él estaba saliendo con una ex, sin embargo, ahora los vemos felices y contentos. Ahí no pasó nada, ella perdonó”, dijo Magaly Medina al ver las imágenes.

