Extorsionadores lazan dinamita contra una bodeguita en Carabayllo, provocando terror en los emprendedores del sector, en un ataque ejecutado en la madrugada que marca un escalamiento brutal en los métodos de cobro de “cupos”.

La dueña del local, quien sufre este hostigamiento desde hace un año, denuncia la total ausencia de apoyo policial, una omisión que deja a miles de pequeños comerciantes a merced de bandas criminales.

Este patrón se replica en Santa Anita, donde una pareja de comerciantes también fue atacada con un explosivo en su vivienda durante las últimas horas del día.

Las autoridades admiten que entre tres a cuatro tiendas son actualmente extorsionadas solo en ese distrito, un dato que revela la dimensión epidémica de un delito que está paralizando la economía de los barrios y fracturando el tejido social.

