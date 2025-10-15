Un coche bomba explotó cerca a un centro comercial en el norte de Guayaquil, Ecuador, dejando dos muertos y varios heridos en un atentado que el gobierno ecuatoriano califica como “terrorismo puro”. La detonación, que ocurrió a las 18:35 en la avenida Joaquín Orrantia, cobró la vida de un taxista que grababa el vehículo sospechoso momentos antes del estallido, mientras las autoridades confirmaban que 26 personas resultaron afectadas.

Las investigaciones revelan la sofisticación del ataque, pues se intervino un segundo automóvil con cuatro cargas explosivas de dinamita camufladas en tanques de gas, similar a un intento fallido ocurrido una semana antes en el mismo sector. Este operativo, que obligó al cierre de la principal avenida comercial, muestra un patrón de violencia profesional que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad, quienes realizaron detonaciones controladas para neutralizar las bombas restantes horas después del ataque inicial.

