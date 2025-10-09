El concierto de ‘Agua Marina’ se tornó en una escena aterradora cuando el público reaccionó con pánico ante una balacera que se inició con disparos desde la pista. Según las primeras investigaciones, los atacantes, que presuntamente eran dos sujetos en una motocicleta, realizaron una primera ráfaga de tiros, lo que explica la cantidad de orificios visibles en la tela del fondo del escenario.

Vea también: Al menos 4 heridos tras ataque a Agua Marina: Luis Quiroga recibió tres disparos

La seguridad del evento queda en entredicho, pues las imágenes muestran un muro con alambre de púas que fue burlado con facilidad por los sicarios. Este cerco, claramente insuficiente para disuadir un ataque planificado, permitió que los delincuentes se apostaran para señalar su objetivo, una falla crítica que se agrava por la ubicación del recital en una zona convulsionada de Chorrillos.

