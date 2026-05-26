Un conductor en aparente estado de ebriedad atropelló a ciudadanos extranjeros y posteriormente huyó del lugar en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash.

Producto del impacto, un ciudadano colombiano de 23 años terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con múltiples fracturas.

Información preliminar señala que otro extranjero de nacionalidad argentina también resultó herido con diversas contusiones en el mismo incidente.

¿Cómo ocurrió el atropello en Nuevo Chimbote?

El hecho ocurrió cerca del óvalo La Familia, en la urbanización Casuarinas, distrito de Nuevo Chimbote. Las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que el vehículo ingresa a gran velocidad y embiste violentamente al ciudadano colombiano, quien se encontraba compartiendo con otras personas en los exteriores de un local.

El detenido estaba bajo los efectos del alcohol

Una testigo aseguró que el conductor fue encontrado “mareado” y “durmiendo” dentro del vehículo. Además, señaló que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del atropello. “Lo encontraron en la Panamericana y sin combustible”, agregó.

De acuerdo con información preliminar, el dosaje etílico practicado al detenido dio positivo.

Vecina defiende a las víctimas

Una vecina del sector describió al joven colombiano como “un chico muy tranquilo, respetuoso y muy amable”.

Asimismo, indicó que los jóvenes ya se estaban despidiendo para retirarse a sus viviendas cuando ocurrió el impacto.