ATV Matinal y empresas solidarias llevan desayunos a los damnificados del incendio en Pamplona Alta, donde familias completas sobreviven entre escombros sin servicios básicos. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de negocios locales, distribuyen empanadas y chocolate caliente entre personas que amanecen sin agua ni alimentos.

Vea también: Primos son descuartizados y sus restos son hallados dentro de una combi

Olinda, una de las afectadas, quien pernocta en carpas improvisadas cerca de los restos carbonizados de su vivienda, recibe con emoción estos víveres para sus nietos mientras enfrenta las frías mañanas. La ayuda representa un alivio momentáneo en medio de la catástrofe, aunque los organizadores reconocen que se requiere mucho más apoyo para solucionar la emergencia humanitaria.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO