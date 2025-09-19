El periodista Augusto Thorndike lanzó una crítica frontal contra el streamer ‘Cristorata‘ durante su participación en el podcast de Magaly Medina, tras la entrevista concedida al expresidente Martín Vizcarra. Thorndike aseguró que el creador de contenido trató al exmandatario como un “pata chévere”, omitiendo deliberadamente todos los actos graves por los que fue vacado, y enalteciendo su imagen mediante chistes y activaciones con otros streamers.

El también presentador cuestionó la preparación de estos influencers para tratar temas de realidad política, advirtiendo que muchos “no conocen de la realidad del país” y priorizan el contenido ligero sobre el periodismo serio. Entre bromas, Thorndike añadió que, aunque el streaming es atractivo, la televisión aún paga sus cuentas, reflexionando sobre la dificultad de conseguir auspiciadores cuando se es “maleducado” en el medio digital.

