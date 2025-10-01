Las autoridades intervienen a una mujer con 12 mil soles falsos en El Agustino, luego que los Halcones municipales detectaron su comportamiento sospechoso al refugiarse en una panadería al notar su presencia. La mujer inicialmente declaró desconocer el contenido del encargo que transportaba, aunque posteriormente admitió su participación ante la evidencia contundente que incluye imágenes de su intento de evasión.

Grace Rosalía Matos de 21 años transportaba 11,700 soles en denominaciones de 50 y 20 soles falsificados dentro de su bolso, cantidad que según el gerente de Seguridad Ciudadana sería distribuida en negocios y mercados locales. Las autoridades descartan que actúe individualmente, considerando la complejidad técnica requerida para producir billetes de curso legal con características similares a los originales.

