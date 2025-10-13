El Jurado Nacional de Elecciones establece que los 24 funcionarios con aspiraciones políticas deben renunciar hoy, lunes 13 de octubre, según la normativa que busca garantizar la neutralidad en las elecciones de abril próximo. Esta disposición, que aplica para todos los cargos públicos, ha motivado la salida del exministro de Justicia Juan José Santiváñez, quien permaneció apenas mes y medio en el cargo antes de presentar su renuncia para postular al Senado, tal como explicó en su carta de dimisión.

Durante el fin de semana, otros dos ministros del gobierno de Dina Boluarte presentaron sus renuncias, específicamente los titulares de Transportes y Salud, mientras que el presidente aceptó la salida del gabinete Arana. Rafael López Aliaga, quien aspira a la Presidencia de la República, tiene programada su renuncia para hoy, siguiendo el mismo camino del exministro de Educación Morgan Quero, quien no descartó sus ambiciones presidenciales cuando fue consultado anteriormente.

