La avenida Grau permanecerá cerrada durante tres meses por obras de la nueva vía Expresa, según anunció la Municipalidad de Lima. El cierre total, que comprende el cruce con las avenidas Aviación y Junín, permitirá la conexión de las líneas del Metropolitano y la Línea 1 del Metro, en una extensión de 2.8 kilómetros. Esta intervención integral incluye la pavimentación de pistas principales y auxiliares, así como la ejecución de puentes peatonales.

El tránsito vehicular, tanto de transporte público como particular, será desviado a las vías auxiliares, lo que requiere una reorganización del flujo. Personal de la Policía de Tránsito se ha desplegado en la zona para ordenar la circulación, aunque el operativo inició después de la hora programada originalmente. Estas obras representan un esfuerzo por modernizar la infraestructura de la ciudad.

