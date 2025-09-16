La municipalidad de San Martín de Porres anunció la transformación integral de la avenida Lima, una vía histórica que tras 50 años de abandono será completamente renovada. El alcalde Hernán Cifuentes firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda, que financia la obra valorizada en más de 19 millones de soles, una inversión que busca devolver la vida y seguridad a los vecinos de las urbanizaciones aledañas

El proyecto contempla la construcción de nuevas pistas y veredas, una amplia berma central con palmeras, un anfiteatro, zonas pet friendly y áreas de juegos infantiles. El burgomaestre destacó la crucial articulación con el Gobierno Nacional y el Congreso, que permitió gestionar el presupuesto necesario para ejecutar esta obra largamente esperada.

