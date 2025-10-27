En redes sociales se viralizó un accidente aéreo durante una transmisión en vivo por televisión en Brasil, en la que se celebraban el Día del Aviador. Durante el programa Bom Dia Pernambuco, que se transmite por TV Globo, el reportero Ivan Duarte comenzó a entrevistar a los dos pilotos profesionales, quienes le dijeron que harían un simulacro de vuelo abordo de un Boeing 737.

El reportero dijo a los televidentes: “A continuación vamos a acompañar a los pilotos a realizar el despegue de un Boeing 737”.

Todo iba de maravilla, el piloto capitán Roni y su copiloto Leonardo tomaron los controles y comenzaron su despegue. El reportero narraba que todo lo que se veía adentro de la cabina parecía muy real, contaba que la perspectiva que tienen los pilotos era muy diferente a la que tienen los pasajeros durante un vuelo comercial. Segundos después el periodista guardó silencio para que los televidentes pudieran escuchar las instrucciones que da el piloto a su compañero.

Todo parecía ser un reportaje como otro cualquiera en la televisión, por ello el periodista, dijo, mientras los dos pilotos realizan el procedimiento, acá atrás vamos a entrevistar al aviador Silva Filho, a quien le dice que consejos le puede dar a los jóvenes que quieren ser un buen piloto, a lo que él responde que se necesita: “Mucha dedicación y entrenamiento“.

Segundos después, en la televisión comenzamos a ver uno de los mayores “accidentes” de aviación televisados, gracias a que el camarógrafo Everaldo Silva, nunca dejó de grabar la cabina del centro de formación de pilotos en el barrio de Paissandu, en el centro de Recife.

El vídeo del reportaje rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde en pocos días superó más de 3 millones de reproducciones y todo tipo de comentarios de burla sobre la situación.

Por ejemplo uno de los usuarios escribió: “Se murió el reportero sin saberlo”, otro comentó: “esperamos que la caja negra explique qué pudo suceder”, hay quienes agradecieron que se trató de una simulación y no de un vuelo real: “pues menos mal que es una simulación”, fueron algunos de los mensajes más destacados.