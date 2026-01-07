Un profesor generó polémica en Ayacucho al interrumpir la ceremonia de graduación del Centro Divino Maestro de Huanta para pedirle matrimonio a una alumna.

El docente, ante la mirada atónita de asistentes y graduados, se arrodilló y entregó un anillo de compromiso a la joven, un momento que fue grabado y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Aunque ambos son mayores de edad, el hecho desató un intenso debate público, pues mientras algunos celebraron el gesto como un acto romántico, otros cuestionaron severamente la apropiación de un espacio académico formal para un propósito personal e íntimo.

El episodio dividió opiniones sobre los límites entre la vida personal y el protocolo institucional, ya que la petición de mano ocurrió durante un acto oficial que debería centrarse en el reconocimiento del esfuerzo académico de los estudiantes.

