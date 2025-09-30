El icónico cantante puertorriqueño Bad Bunny ha sido confirmado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Este anuncio convierte a Bad Bunny en el primer artista latino solista en encabezar este evento musical de gran magnitud y visibilidad mundial.

El show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los momentos más esperados y vistos a nivel global. Bad Bunny llega para ofrecer un espectáculo que resalte la cultura puertorriqueña y la música latina, marcando un hito para la representación de estos géneros en uno de los escenarios más grandes del mundo. El cantante afirmó que esta presentación es un homenaje a su pueblo, su cultura y su historia.

Reacción del artista y su equipo

Tras concluir su exitosa residencia en Puerto Rico, Bad Bunny se prepara para combinar esta experiencia con una gira mundial, donde visitará países como México, Colombia y España. La actuación en el Super Bowl será su única presentación en Estados Unidos en 2026, lo que aumenta la expectativa de miles de fans norteamericanos y latinos.

Bad Bunny compartió que la noticia fue un momento de gran emoción y orgullo, señalando que se siente honrado de representar a su país en un evento de esta magnitud. La llamada de Jay-Z, productor del espectáculo, fue clave para confirmar la noticia y motivar al artista a dar lo mejor en este show icónico.

Impacto en la industria musical

Esta elección refuerza el auge de la música urbana latina en la escena global y la consolidación de Bad Bunny como uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea. La colaboración entre la NFL, Apple Music y Roc Nation asegura una producción de alta calidad y alcance internacional.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 se realizará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en el marco del partido por el campeonato de la NFL. Los fanáticos ya cuentan los días para disfrutar del talento y la energía que Bad Bunny llevará a este evento sin igual