El pasado miércoles 8 de octubre, Agua Marina se disponía a brindar uno de sus esperados conciertos en Chorrillos. El ambiente festivo se vio interrumpido en cuestión de segundos cuando un grupo de desconocidos abrió fuego contra la zona del escenario. Según testigos y material difundido en redes sociales, sobrevino el pánico: asistentes corrieron y se tiraron al suelo buscando refugio mientras los músicos intentaban ponerse a salvo.

El momento exacto captado en video

Videos compartidos por espectadores muestran el instante en que los disparos irrumpen la música, obligando a la orquesta a detenerse inmediatamente. El sonido de las balas y los gritos de auxilio evidencian la gravedad del evento. En lo que debía ser una celebración segura, el escenario se transformó en una zona de peligro absoluto.

El ataque ha reabierto el debate sobre la falta de medidas de protección en conciertos masivos. Autoridades confirmaron que ya revisan las cámaras y testimonios recogidos en el lugar. La policía investiga si el atentado estaría vinculado a intentos de extorsión, prácticas que han afectado recientemente a otros eventos artísticos en Lima y Callao.

El impacto en el público y el llamado a la prevención

Muchos seguidores que vivieron el momento aún enfrentan el impacto psicológico del atentado. En redes sociales y medios, usuarios exigen a los organizadores y a la policía mayor vigilancia y protocolos antiviolencia para evitar que la diversión se convierta en tragedia.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO