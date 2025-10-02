Un bus de la empresa Vipusa resultó impactado por balas mientras transportaba pasajeros en San Juan de Miraflores, en un violento ataque que se produjo durante el primer día del paro nacional de transportistas. El hecho ocurrió a la altura del paradero Nueva América, donde según testimonios recogidos en el lugar el vehículo recibió múltiples disparos mientras realizaba su recorrido habitual con pasajeros a bordo.

Testigos presenciales confirmaron que una de las balas llegó a rozar al conductor, aunque afortunadamente no se registraron heridos entre los usuarios que en ese momento se movilizaban en la unidad de transporte público. Este ataque armado contra un bus en pleno servicio, que se produce en el contexto de una protesta nacional del sector transporte, evidencia el clima de inseguridad que viven tanto conductores como pasajeros en diversas rutas de la capital.

