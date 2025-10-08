La banda chilena de títeres “31 minutos” sorprende con show en Tiny Desk de NPR, un espacio que destaca por reunir a grandes figuras de la música internacional. La presentación se enmarca dentro del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde se busca reconocer el talento latino que ha trascendido fronteras. El grupo, conocido por su mezcla de humor, crítica social y canciones pegajosas, llevó su característico estilo a un escenario más íntimo.

La actuación marca la primera vez que una banda de títeres participa en este formato musical, grabado en uno de los escritorios de la emisora NPR. Con esta aparición, “31 minutos” consolida su estatus como fenómeno cultural, ya que combina entretenimiento infantil con sátira política y social que cautiva tanto a niños como adultos. El video ya circula en redes, generando miles de comentarios positivos.

