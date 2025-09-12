Bandas criminales en Perú operan bajo un novedoso sistema de “alquiler” para trabajos específicos, según revela Pedro Araya, especialista en terrorismo y narcotráfico. La eficacia de estas bandas radica en su flexibilidad y bajo perfil, utilizando armas hechizas y aprovechando la falta de inteligencia policial especializada. Araya sostiene que, pese a la complejidad del panorama criminal actual, existen herramientas legales como penas de 30 años y cadena perpetua que permitirían combatirlos efectivamente.

Estas células delictivas, conformadas por apenas 2-3 personas, han aprendido tácticas de organizaciones transnacionales como El Tren de Aragua y Los Pulpos, aunque mantienen independencia operativa. El experto precisa que estos grupos se especializan en extorsiones, robos y otros delitos, contratando personal adicional solo para labores específicas mediante un modelo de servicios criminales.El especialista enfatiza que solo falta decisión política y adecuada logística para que la Policía Nacional pueda desarticular estas redes en un tiempo razonable.

