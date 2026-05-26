Seis delincuentes encapuchados asaltaron una agencia de la caja Ica en la plaza de Supe, distrito de Barranca, y huyeron tras un intercambio de disparos con un policía.

Los sujetos lograron escapar con aproximadamente 8,000 soles, aunque parte del botín fue abandonado en el lugar de los hechos.

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¿Cómo fue el tiroteo tras robo de financiera en Barranca?

Un infierno de balas retumbó en toda la plaza de Supe. Eran criminales impartiendo la ley de la pólvora. Una patrulla de Serenazgo llegó al lugar con un policía a bordo, y se produjo un fuego cruzado. El vehículo municipal retrocedió ante la magnitud del ataque, mientras que los transeúntes corrían para ponerse a salvo.

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Trabajador arrojó ladrillos contra asaltantes

Desde el techo del local financiero, un trabajador lanzó ladrillos contra el auto de los delincuentes. Los asaltantes decidieron responder con disparos. La gente corrió desesperada por la plaza de Supe ante el temor de que un disparo los alcanzara.

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Modalidad del delito

El asalto se ejecutó bajo la modalidad del “cajoneo”, una técnica en la que los delincuentes retienen a los trabajadores dentro de la caja fuerte o bóveda durante el robo. Según las primeras informaciones, la banda habría utilizado una retrocarga para facilitar la huida. Los delincuentes huyeron tras el enfrentamiento armado, sin que hasta el momento se reporten detenidos.