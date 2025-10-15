Barristas de Universitario participaron activamente en la manifestación registrada cerca a la avenida Abancay, donde portaron camisetas y banderolas con los emblemas del club crema. El grupo, cuyos integrantes llevaban los rostros cubiertos con capuchas, lanzó piedras y bengalas contra el contingente policial, lo que provocó que varios escudos de los efectivos se incendiaran tras el impacto de un artefacto pirotécnico.

Esta agresión obligó a la Policía Nacional a retroceder momentáneamente en el cruce del Jirón Cusco, una maniobra inusual que evidenció la intensidad de los enfrentamientos en las inmediaciones del Parque Universitario. Las cámaras de seguridad de la zona registraron las imágenes de los presuntos barristas, las cuales serán examinadas para determinar si se trató de infiltrados que aprovecharon la protesta para generar desmanes.

Los agentes, que ya habían reportado varios colegas heridos en puntos aledaños, continuaron con el operativo de repliegue para dispersar a los manifestantes, muchos de los cuales forman parte de colectivos estudiantiles y gremios que convocaron las movilizaciones a nivel nacional. Este episodio de violencia marca un capítulo más en las protestas que se desarrollan en el centro de Lima, las cuales expresan el descontento ciudadano con las autoridades gubernamentales y legislativas.

