Patrullero de Serenazgo atropella a barristas en plena vereda de Ate, dejando a tres jóvenes gravemente heridos que ahora permanecen en la UCI. El incidente ocurrió luego de que un grupo de hinchas provocara disturbios, lo que desencadenó una persecución que terminó de manera violenta. Aunque la policía confirmó que el patrullero se subió a la vereda, las investigaciones buscan establecer si el acto fue intencional o producto de la confusión.

El atropello en Ate generó conmoción entre los vecinos, quienes presenciaron cómo el vehículo oficial impactó contra los barristas en plena vía peatonal. La Municipalidad y la policía ya iniciaron investigaciones internas, mientras que testigos señalan que las patrullas circulaban a gran velocidad en medio del desorden. Este caso abre un debate sobre el uso de la fuerza por parte del Serenazgo y la necesidad de protocolos más claros para evitar tragedias similares.

