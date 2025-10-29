La Policía Nacional anuncia la caída del líder de la banda “Batería de los Paquirris“, dedicada a la extorsión y el sicariato en San Juan de Lurigancho.

Entre los doce detenidos figuran alias “Torroli”, “Pipi” y “Chaleco”, todos con antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y narcotráfico, mientras uno de los fugitivos resultó con fracturas al saltar desde un segundo piso durante la persecución.

Eduardo Takiri Ramos, identificado como el cabecilla principal, contaba con cinco requisitorias vigentes por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y falsificación de billetes.

Los agentes incautaron tres pistolas Glock y Tauros con 27 municiones, 56 bolsitas de clorhidrato de cocaína y nueve celulares de alta gama que presuntamente usaban para extorsionar.

