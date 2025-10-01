Un bebé de tan solo 8 meses es hallado sin vida en un basurero de Chosica, donde vecinos del distrito de Lurigancho reportaron el terrible descubrimiento que muestra imágenes crudas del menor en medio de desechos sólidos. Este caso ha generado conmoción en la comunidad local, que exige respuestas sobre las circunstancias que llevaron al infante a terminar abandonado en condiciones tan deplorables.

El cuerpo presentaba evidente delgadez y yacía boca abajo entre la basura, situación que alertó inmediatamente a los servicios de serenazgo quienes notificaron a la Policía Nacional para iniciar las investigaciones correspondientes. En esa líneas, las autoridades recolectan evidencias en el lugar para determinar si se trata de un caso de abandono, negligencia u homicidio, mientras peritos forenses realizan los análisis correspondientes para establecer la causa exacta del deceso.



